Bir Porsiyon İskenderin Fiyatı Şoke Etti: 2015 Yılından Kalma Bir Restoran Adisyonu Canınızı Biraz Sıkacak

Ülkemizde fiyatlar yaklaşık son 7 yılda büyük bir hızla arttı. Bu hıza ilk başta şaşırsak da bir yerden sonra her birimiz uyum sağladık. Fakat bazen geçmişe dönüp baktığımızda aynı şaşkınlığı tekrar tekrar yaşıyoruz.
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Sosyal medyada 2015 yılından kalma bir restoran adisyonu viral oldu.
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Bir porsiyon iskenderin fiyatının gerçek olduğuna kimse inanamadı.
İşte o adisyon;
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