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Bir Porsiyon İskenderin Fiyatı Şoke Etti: 2015 Yılından Kalma Bir Restoran Adisyonu Canınızı Biraz Sıkacak

Bir Porsiyon İskenderin Fiyatı Şoke Etti: 2015 Yılından Kalma Bir Restoran Adisyonu Canınızı Biraz Sıkacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 22:40 Son Güncelleme: 09.08.2024 - 22:53

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Ülkemizde fiyatlar yaklaşık son 7 yılda büyük bir hızla arttı. Bu hıza ilk başta şaşırsak da bir yerden sonra her birimiz uyum sağladık. Fakat bazen geçmişe dönüp baktığımızda aynı şaşkınlığı tekrar tekrar yaşıyoruz.

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Sosyal medyada 2015 yılından kalma bir restoran adisyonu viral oldu.

Sosyal medyada 2015 yılından kalma bir restoran adisyonu viral oldu.

Bir porsiyon iskenderin fiyatının gerçek olduğuna kimse inanamadı.

Bir porsiyon iskenderin fiyatının gerçek olduğuna kimse inanamadı.

İşte o adisyon;

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