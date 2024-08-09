Bir Porsiyon İskenderin Fiyatı Şoke Etti: 2015 Yılından Kalma Bir Restoran Adisyonu Canınızı Biraz Sıkacak

Ülkemizde fiyatlar yaklaşık son 7 yılda büyük bir hızla arttı. Bu hıza ilk başta şaşırsak da bir yerden sonra her birimiz uyum sağladık. Fakat bazen geçmişe dönüp baktığımızda aynı şaşkınlığı tekrar tekrar yaşıyoruz.