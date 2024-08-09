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Bir Tavuk Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Tavuklardan Birini Paylaştı: "Marketteki Tavuklarla Hiç Alakası Yok!"

Bir Tavuk Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Tavuklardan Birini Paylaştı: "Marketteki Tavuklarla Hiç Alakası Yok!"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 21:00

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Günümüz dünyasında, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Bilim insanlarının genetik mühendislik kullanarak bitkileri ve hayvanları değiştirebileceği bir çağda yaşıyoruz. Bu, hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu düşünülen karmaşık bir konu.

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Bir vatandaş, kendi besleyip büyüttüğü bir tavuğu paylaştı.

Bir vatandaş, kendi besleyip büyüttüğü bir tavuğu paylaştı.

Markette satılan tavuklara hiç benzemeyen tavuk kimilerini korkuturken kimileri ise bunun tavuğun cinsiyle alakası olabileceğini savundu.

Markette satılan tavuklara hiç benzemeyen tavuk kimilerini korkuturken kimileri ise bunun tavuğun cinsiyle alakası olabileceğini savundu.

İşte o video;

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