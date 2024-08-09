Bir Tavuk Üreticisi Kendi Yetiştirdiği Tavuklardan Birini Paylaştı: "Marketteki Tavuklarla Hiç Alakası Yok!"

Günümüz dünyasında, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Bilim insanlarının genetik mühendislik kullanarak bitkileri ve hayvanları değiştirebileceği bir çağda yaşıyoruz. Bu, hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu düşünülen karmaşık bir konu.