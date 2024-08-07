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Bir Set Çalışanı Çekim Esnasında Gösterdi: Dizi ve Filmlerde Deniz Sahneleri Nasıl Çekiliyor

Bir Set Çalışanı Çekim Esnasında Gösterdi: Dizi ve Filmlerde Deniz Sahneleri Nasıl Çekiliyor

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 23:26

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Dizi ve film setlerinde çalışmak, çoğu zaman zorlu bir süreç. Çkimlerin yoğun temposu, mekan ve hava koşulları, oyuncuların ve set ekibinin koordinasyonu oldukça zorlayıcı olabiliyor.

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Setlerde kameramanlık yapan Onuralp Balcı "Deniz sahnelerini nasıl çekiyorsunuz? Kamera ıslanmıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Setlerde kameramanlık yapan Onuralp Balcı "Deniz sahnelerini nasıl çekiyorsunuz? Kamera ıslanmıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Küçücük bir sahne için gereken hazırlık, bu işin ne kadar zor olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

Küçücük bir sahne için gereken hazırlık, bu işin ne kadar zor olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

İşte o video;

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