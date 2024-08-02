Bir Afro-Türk'ün Akıcı Türkçesini Duyan Trabzonlu Teyzenin Güldüren Tepkisi: "Bu Türkçe Konuşuyor Ya!"

Afro-Türkler azınlık olsalar da Türkiye'nin kültürel çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşayan Afro-Türkler hakkında, geçtiğimiz senelerde bir belgesel hazırlanmış ve belgesel oldukça ilgi görmüştü.