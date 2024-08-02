Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Afro-Türk'ün Akıcı Türkçesini Duyan Trabzonlu Teyzenin Güldüren Tepkisi: "Bu Türkçe Konuşuyor Ya!"

Bir Afro-Türk'ün Akıcı Türkçesini Duyan Trabzonlu Teyzenin Güldüren Tepkisi: "Bu Türkçe Konuşuyor Ya!"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 23:54

İçerik Devam Ediyor

Afro-Türkler azınlık olsalar da Türkiye'nin kültürel çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşayan Afro-Türkler hakkında, geçtiğimiz senelerde bir belgesel hazırlanmış ve belgesel oldukça ilgi görmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doğma büyüme İzmitli olan Zehra Özdemir isimli sosyal medya kullanıcısı, bir teyzeyi akıcı Türkçe konuşması ile şaşırttı.

Doğma büyüme İzmitli olan Zehra Özdemir isimli sosyal medya kullanıcısı, bir teyzeyi akıcı Türkçe konuşması ile şaşırttı.

Trabzonlu teyzenin verdiği tepki sosyal medyada beğeni topladı.

Trabzonlu teyzenin verdiği tepki sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın