Malatya'daki Balmumu Müzesine Giden Gençler Heykeli Canlı Sanınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Gaziantep'te açılan balmumu müzesini hatırlarsınız. Aşırı gerçekçi ve hareketli balmumu heykelleri başarılı olmalarına rağmen oldukça korkutucu olmuş, görüntüler hem sosyal medyada hem haberlerde çok konuşulmuştu.
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Malatya'da da benzer bir balmumu müzesi açıldı ve müzede Malatya'nın yöresel ürünleri yer aldı.
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Müzeyi ziyaret eden gençler bir heykeli canlı sanınca, ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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