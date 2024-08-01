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Serinlemek İçin Suya Atlayan Bir Genç Yanlış Atlayış Yapınca Felaketin Eşiğinden Döndü

Serinlemek İçin Suya Atlayan Bir Genç Yanlış Atlayış Yapınca Felaketin Eşiğinden Döndü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 10:00 Son Güncelleme: 01.08.2024 - 10:19

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Yazın en büyük keyfi elbette denizler ve havuzlar. Fakat her ikisi de kendi içerisinde tehlikeler barındırıyor. Bu nedenle, deniz veya havuz keyfini doyasıya yaşarken, bu potansiyel tehlikeleri de göz önünde bulundurmak önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9xPdW...
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Serinlemek için denize giden bir genç için iskeleden suya atladı.

Serinlemek için denize giden bir genç için iskeleden suya atladı.

Fakat yanlış bir atlayış yapınca yaralanan genç felaketin eşiğinden döndü.

Fakat yanlış bir atlayış yapınca yaralanan genç felaketin eşiğinden döndü.

İşte o video;

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