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Bu Ne Cesaret? Bir Turist Pakistan'ın Meşhur Sokak Dişçilerinde Dişlerini Beyazlattırdı

Bu Ne Cesaret? Bir Turist Pakistan'ın Meşhur Sokak Dişçilerinde Dişlerini Beyazlattırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 22:53

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Pakistan'ın meşhur sokak dişçilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu dişçiler, sokaklarda, alışılmışın dışında bir ortamda verdikleri hizmetle biliniyor. Sokaklarda kurdukları basit tezgahlarda hizmet veren dişçiler, turistlerin de dikkatini çekiyor.

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Bir turist Pakistan gezisi sırasında, bu dişçilerden birine dişilerini beyazlattı.

Bir turist Pakistan gezisi sırasında, bu dişçilerden birine dişilerini beyazlattı.

Oldukça ilginç ürünlerle yapılan bu işlem izleyenleri sadece izlerken bile gerdi.

Oldukça ilginç ürünlerle yapılan bu işlem izleyenleri sadece izlerken bile gerdi.

İşte o anlar;

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