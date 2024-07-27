Bu Ne Cesaret? Bir Turist Pakistan'ın Meşhur Sokak Dişçilerinde Dişlerini Beyazlattırdı

Pakistan'ın meşhur sokak dişçilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu dişçiler, sokaklarda, alışılmışın dışında bir ortamda verdikleri hizmetle biliniyor. Sokaklarda kurdukları basit tezgahlarda hizmet veren dişçiler, turistlerin de dikkatini çekiyor.
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Bir turist Pakistan gezisi sırasında, bu dişçilerden birine dişilerini beyazlattı.
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Oldukça ilginç ürünlerle yapılan bu işlem izleyenleri sadece izlerken bile gerdi.
İşte o anlar;
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