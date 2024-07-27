"İstanbul'un Görünmeyen Yüzü"nü Fotoğraflayan Fotoğrafçıdan Bakarken Uzun Uzun Düşüneceğiniz Kareler

Ülkemizdeki neredeyse her bir birey, belirsizliklerle dolu bir geleceğin getirdiği kaygılarla ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, toplumumuzun genelinde ciddi bir endişe hali oluşturdu. 7'den 70'e pek çok kişi, aynı ortak kaygıyı taşıyor.