"İstanbul'un Görünmeyen Yüzü"nü Fotoğraflayan Fotoğrafçıdan Bakarken Uzun Uzun Düşüneceğiniz Kareler

Kaynak: https://www.instagram.com/alperencali...
Ülkemizdeki neredeyse her bir birey, belirsizliklerle dolu bir geleceğin getirdiği kaygılarla ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, toplumumuzun genelinde ciddi bir endişe hali oluşturdu. 7'den 70'e pek çok kişi, aynı ortak kaygıyı taşıyor.
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Fotoğrafçı Alperen Çalışan, İstanbul'un görünmeyen yüzünü fotoğrafladığı bir albüm paylaştı.
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Ortaya çıkan her bir kare, hem kendimiz hem de ülkemiz insanları üzerine uzun uzun düşündürdü.
İşte o fotoğraflar;
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