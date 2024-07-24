Türkiye'nin Önde Gelen İki Üniversitesinin Yalnızca 2,5 Günlük Maliyeti Dudak Uçuklattı: "Gerçekten Çok Yazık"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9z0cz6CQuW/
Binlerce öğrencinin ter döktüğü üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerine puanı yetmeyen ya da nispeten daha iyi eğitim alacaklarını düşünen öğrenciler gözlerini özel üniversitelere çevirdi. Fakat bu yıl üniversiteler fahiş fiyatlarıyla birçok gencin hayallerini yıktı.
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Sosyal medyada akademik hayat üzerine paylaşımlar yapan Behçet Yalın Özkara, Türkiye'nin önde gelen iki üniversitesinin 2,5 günlük maliyetini hesapladı.
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Fiyatların yabancı uyruklu öğrenciler için daha uygun olduğunu da belirten Özkara hem eğitim sistemimiz hem de gençlerimizin geleceği üzerine düşündürdü.
İşte o video;
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