Türkiye'nin Önde Gelen İki Üniversitesinin Yalnızca 2,5 Günlük Maliyeti Dudak Uçuklattı: "Gerçekten Çok Yazık"

Binlerce öğrencinin ter döktüğü üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerine puanı yetmeyen ya da nispeten daha iyi eğitim alacaklarını düşünen öğrenciler gözlerini özel üniversitelere çevirdi. Fakat bu yıl üniversiteler fahiş fiyatlarıyla birçok gencin hayallerini yıktı.