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Aman Dikkat: Bir Aqua Park Çalışanı Botla Kayılmaması Gereken Kaydırakta Yaşadığı Kazayı Paylaştı

Aman Dikkat: Bir Aqua Park Çalışanı Botla Kayılmaması Gereken Kaydırakta Yaşadığı Kazayı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 12:12

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Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan aqua parklar, serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde, hem büyüklerin hem de küçüklerin keyifli vakit geçirebileceği bu eğlence merkezleri, suyun ve güneşin tadını çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor. Fakat aynı zamanda pek çok tehlikeyi de barındırıyor.

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Bir Aqua Park çalışanı, kaydırakta yaşadığı kaza anlarını paylaştı.

Bir Aqua Park çalışanı, kaydırakta yaşadığı kaza anlarını paylaştı.

Botla kayılmaması gereken yerden kayan genç, yaralandı.

Botla kayılmaması gereken yerden kayan genç, yaralandı.

İşte o kaza;

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