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Cem Özkök Bu Sefer de 4 Senedir Bunalımda Olduğu İçin Temizlik Yapamayan Bir Kişinin Evini Temizledi

Cem Özkök Bu Sefer de 4 Senedir Bunalımda Olduğu İçin Temizlik Yapamayan Bir Kişinin Evini Temizledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 11:05

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Cem Özkök'ü tanımayan yoktur artık. Kendisi 'fosur foşur' temizlik videolarıyla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde kimsesiz bir adamın evini temizlediği video ile herkesi duygulandırmıştı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Cem Özkök şimdi de depresyon ile mücadele eden bir kişinin yardımına koştu.

Cem Özkök şimdi de depresyon ile mücadele eden bir kişinin yardımına koştu.

Evin her bir köşesini tüm detaylarıyla temizleyen Özkök, depresyondaki kişinin sağlığı açısından çok büyük bir adım attı.

Evin her bir köşesini tüm detaylarıyla temizleyen Özkök, depresyondaki kişinin sağlığı açısından çok büyük bir adım attı.

İşte o video;

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