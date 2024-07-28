Cem Özkök Bu Sefer de 4 Senedir Bunalımda Olduğu İçin Temizlik Yapamayan Bir Kişinin Evini Temizledi

Cem Özkök'ü tanımayan yoktur artık. Kendisi 'fosur foşur' temizlik videolarıyla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde kimsesiz bir adamın evini temizlediği video ile herkesi duygulandırmıştı.
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Cem Özkök şimdi de depresyon ile mücadele eden bir kişinin yardımına koştu.
Evin her bir köşesini tüm detaylarıyla temizleyen Özkök, depresyondaki kişinin sağlığı açısından çok büyük bir adım attı.
İşte o video;
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