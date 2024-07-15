Temizlik Videolarıyla Tanınan Cem Özkök Kimsesiz Adamın Kaldığı Yeri Temizleyip Eşyalarını Yeniledi

Cem Özkök'ü düzenli yaşamı ve evinde çektiği temizlik temalı videolarıyla tanıdık. İçerikleri Özkök'ü sosyal medyanın aranan isimlerinden biri haline getirdi. Evinin dışında cami, çocuk parkı gibi yerleri de temizleyen Özkök depoda yaşamak zorunda kalan yaşlı bir adama yardım etti, kaldığı yeri temizleyip eşyalarını yeniledi, huzurevine geçene kadar yaşayacağı yerin kirasını üstlendi.