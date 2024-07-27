Koreli Ev Arkadaşıyla Yüzünü Yıkayan Türk Koreli Gencin Cilt Bakım Rutini Karşısında Şoke Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C95app...
Cilt bakımı her ne kadar sadece kadınlarla ilgili gibi görünse de temiz bir cilt sağlık açısından oldukça önemli ve bunun bir cinsiyeti yok. Son dönemde bu tabu da yavaş yavaş yıkılıyor.
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Koreli ev arkadaşıyla yüzünü yıkayan Türk genci, kendisi yüzünü sadece su ile yıkadıktan sonra Koreli arkadaşının cilt bakım rutinini görünce çok şaşırdı.
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5 adımlı cilt bakım rutini uygulayan gencin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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