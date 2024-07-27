Görüş Bildir
Haberler
Video
Koreli Ev Arkadaşıyla Yüzünü Yıkayan Türk Koreli Gencin Cilt Bakım Rutini Karşısında Şoke Oldu

Koreli Ev Arkadaşıyla Yüzünü Yıkayan Türk Koreli Gencin Cilt Bakım Rutini Karşısında Şoke Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 20:29 Son Güncelleme: 27.07.2024 - 20:32

İçerik Devam Ediyor

Cilt bakımı her ne kadar sadece kadınlarla ilgili gibi görünse de temiz bir cilt sağlık açısından oldukça önemli ve bunun bir cinsiyeti yok. Son dönemde bu tabu da yavaş yavaş yıkılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C95app...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koreli ev arkadaşıyla yüzünü yıkayan Türk genci, kendisi yüzünü sadece su ile yıkadıktan sonra Koreli arkadaşının cilt bakım rutinini görünce çok şaşırdı.

Koreli ev arkadaşıyla yüzünü yıkayan Türk genci, kendisi yüzünü sadece su ile yıkadıktan sonra Koreli arkadaşının cilt bakım rutinini görünce çok şaşırdı.

5 adımlı cilt bakım rutini uygulayan gencin o anları sosyal medyada viral oldu.

5 adımlı cilt bakım rutini uygulayan gencin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın