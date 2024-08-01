Rus Kadın Kendisiyle Tanışmak İsteyen Kişinin Evli Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 'Müge Anlı' Taktiği Kullandı

Maaş Beklentileri Yine Şaşırttı: Tıp Öğrencilerine İstedikleri Bölüm ve Maaş Beklentileri Soruldu

Kirpiyi Elleriyle Kurabiye Yedirdi: 'Çaya Batırayım mı? Bak Böyle Daha Güzel'