Rus Kadın Kendisiyle Tanışmak İsteyen Kişinin Evli Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 'Müge Anlı' Taktiği Kullandı

Sabah kuşağının efsane ismi Müge Anlı, programına konuk olan evli oldukları halde birliktelik yaşamaya çalışan kişilerden bıkıp bir taktik geliştirmiş, tanışmak isteyen insanların birbirlerinin e-devletini kontrol etmesini tavsiye etmişti.
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Türkiye'de yaşayan Rus bir kadın bu taktiği duymuş olacak ki, kendisi ile tanışmak isteyen bir Türk'ün e-devletini kontrol etmek istedi.
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E-devletini göstermek istemeyen adam konuyu kapatınca, taktiğin ne kadar işe yarar olduğu ortaya çıktı.
İşte o anlar;
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