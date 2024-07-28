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İlk Karşılaşma Anında Karşılarında Gelin Yerine En Yakın Arkadaşlarını Bulan Damatların Güldüren Anları

İlk Karşılaşma Anında Karşılarında Gelin Yerine En Yakın Arkadaşlarını Bulan Damatların Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 14:14

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Yakın dostların bir düğün törenindeki yeri ve önemi tartışılmaz. Her türlü yardım ve destek konusunda ilk başvurulan kişiler onlar olur. Düğün sürecinin her aşamasında, en ufak detaylardan en büyük organizasyonlara kadar, her zaman yanınızda olurlar. Elbette küçük şakalar da bu sürecin bir parçasıdır.

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Damatların, gelinle karşılaştıkları ilk anda gelinin yerine geçen sağdıçlar bunu bir akıma dönüştürdü.

Damatların, gelinle karşılaştıkları ilk anda gelinin yerine geçen sağdıçlar bunu bir akıma dönüştürdü.

Damatlar, karşılarında gelin yerine en yakın arkadaşlarını görünce ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Damatlar, karşılarında gelin yerine en yakın arkadaşlarını görünce ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

İşte o video;

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