İlk Karşılaşma Anında Karşılarında Gelin Yerine En Yakın Arkadaşlarını Bulan Damatların Güldüren Anları

Yakın dostların bir düğün törenindeki yeri ve önemi tartışılmaz. Her türlü yardım ve destek konusunda ilk başvurulan kişiler onlar olur. Düğün sürecinin her aşamasında, en ufak detaylardan en büyük organizasyonlara kadar, her zaman yanınızda olurlar. Elbette küçük şakalar da bu sürecin bir parçasıdır.