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Maaş Beklentileri Yine Şaşırttı: Tıp Öğrencilerine İstedikleri Bölüm ve Maaş Beklentileri Soruldu

Maaş Beklentileri Yine Şaşırttı: Tıp Öğrencilerine İstedikleri Bölüm ve Maaş Beklentileri Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 10:32

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Son dönemde öğrencilere, ilerideki maaş beklentilerinin sorulduğu videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Bu videolarda genel olarak uçuk cevaplar geliyor ve öğrencilerin beklentileri gerçekçilikten biraz uzak olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C92oaY...
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Bu sefer de tıp öğrencilerine istedikleri bölüm ve maaş beklentileri soruldu.

Bu sefer de tıp öğrencilerine istedikleri bölüm ve maaş beklentileri soruldu.

Öğrenciler maaş beklentileriyle yine şaşırttı.

Öğrenciler maaş beklentileriyle yine şaşırttı.

İşte o video;

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