Maaş Beklentileri Yine Şaşırttı: Tıp Öğrencilerine İstedikleri Bölüm ve Maaş Beklentileri Soruldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C92oaY...
Son dönemde öğrencilere, ilerideki maaş beklentilerinin sorulduğu videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Bu videolarda genel olarak uçuk cevaplar geliyor ve öğrencilerin beklentileri gerçekçilikten biraz uzak olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer de tıp öğrencilerine istedikleri bölüm ve maaş beklentileri soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenciler maaş beklentileriyle yine şaşırttı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın