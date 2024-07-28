Rus Bir Stand-Upçı Bir Gösterisinde Türklerin İngilizce Seviyelerini Konu Edindi: "Süpermarket, Git Bu Kadar"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6vY2n...
Ülke olarak İngilizce ile imtihanımız biraz uzun sürüyor. İlkokuldan itibaren İngilizce dersi alsak da yeterli İngilizce seviyesine gelmemiz pek kolay olmuyor. Bununla birlikte ülkemiz bir turizm cenneti olduğundan yabancılarla da sık sık iletişim kurmamız gerekebiliyor.
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Rus bir stan-upçı bu konuyu bir gösterisine taşıdı.
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"Türkiye'de İngilizceniz ne kadar kötü olursa o kadar iyi anlarlar." diyen İrina Prikhodko, Türkiye'de İngilizce'sinin günden güne kötüleştiğini söyledi.
İşte o video;
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Ulan yine biz bir şeyler deniyoruz. Sizde 0 ingilice aq neyin havası bu
sizin alfabeniz alfabe değil harfleriniz sehpaya benziyor
think kelimesini sink diye telaffuz ediyorsunuz kendinize bakın
Think derken zaten t vurgulu bir şekilde çıkmıyor diye biliyorum t harfini söylerken dilini ön kesici dişlere değdiriyorsun tam t çıkmaz zaten