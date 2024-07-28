Rus Bir Stand-Upçı Bir Gösterisinde Türklerin İngilizce Seviyelerini Konu Edindi: "Süpermarket, Git Bu Kadar"

Ülke olarak İngilizce ile imtihanımız biraz uzun sürüyor. İlkokuldan itibaren İngilizce dersi alsak da yeterli İngilizce seviyesine gelmemiz pek kolay olmuyor. Bununla birlikte ülkemiz bir turizm cenneti olduğundan yabancılarla da sık sık iletişim kurmamız gerekebiliyor.