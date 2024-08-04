Büyüleyici Anlar: Bursa Karacabey'de Binlerce Kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu İzlemek İçin Bir Araya Geldi

Gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, her yıl Ağustos ayında dünya üzerindeki gözlemcilerin büyük bir heyecanla beklediği bir gök olayıdır. Bu etkileyici gösteri, dünyamızın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından geçerken meydana gelir. Gökyüzüne çizilen parlak çizgiler, göz kamaştırıcı bir görsel şölen oluşturur. Bu yağmur, adını Perseus takımyıldızından alır çünkü meteorlar bu takımyıldızın yönünden düşerler. Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmaması gereken bir etkinliktir ve her yıl dünya genelinde binlerce kişi tarafından izlenir.