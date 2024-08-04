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Büyüleyici Anlar: Bursa Karacabey'de Binlerce Kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu İzlemek İçin Bir Araya Geldi

Büyüleyici Anlar: Bursa Karacabey'de Binlerce Kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu İzlemek İçin Bir Araya Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 21:47

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Gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, her yıl Ağustos ayında dünya üzerindeki gözlemcilerin büyük bir heyecanla beklediği bir gök olayıdır. Bu etkileyici gösteri, dünyamızın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından geçerken meydana gelir. Gökyüzüne çizilen parlak çizgiler, göz kamaştırıcı bir görsel şölen oluşturur. Bu yağmur, adını Perseus takımyıldızından alır çünkü meteorlar bu takımyıldızın yönünden düşerler. Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmaması gereken bir etkinliktir ve her yıl dünya genelinde binlerce kişi tarafından izlenir.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid Meteor Yağmuru"nu izlemek için bir araya geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid Meteor Yağmuru"nu izlemek için bir araya geldi.

Yeniköy Sahili'nde buluşan kalabalık, alanda çadırlar kurup kamp da yaptı.

Yeniköy Sahili'nde buluşan kalabalık, alanda çadırlar kurup kamp da yaptı.

Konusunda uzman kişilerin katılımcılara bilgiler vermesinin ardından çevredeki ev ve iş yerlerinin ışıkları kapatıldı ve gözler gökyüzüne çevrildi.

Konusunda uzman kişilerin katılımcılara bilgiler vermesinin ardından çevredeki ev ve iş yerlerinin ışıkları kapatıldı ve gözler gökyüzüne çevrildi.

20 bin kişinin büyüleyici anlara tanık olduğu o anlarda adeta bir görsel şölen yaşandı.

20 bin kişinin büyüleyici anlara tanık olduğu o anlarda adeta bir görsel şölen yaşandı.

Programı organize eden doğa fotoğrafçıcı Alper Tüydeş, 5 yıldır düzenlenen etkinliğin bu yıl en yoğun kalabalığa ulaştığını ve bir festival boyutuna geldiğini söyledi.

Programı organize eden doğa fotoğrafçıcı Alper Tüydeş, 5 yıldır düzenlenen etkinliğin bu yıl en yoğun kalabalığa ulaştığını ve bir festival boyutuna geldiğini söyledi.

Katılımın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Tüydeş; 'Yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Uluslararası bir boyut kazandık. Türkiye'nin en büyük gözlem etkinliği diyebiliriz. Bu kadar düzenli ve çok sayıda kişiyi alanda sorunsuz ağırlayarak büyük bir başarıyla imza atıyoruz. Geçen yıl 15 bine yakın kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladığımızı tahmin ediyoruz. Eşsiz bir ortamda gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz.'__ dedi.

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İşte o etkinlik;

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