Büyüleyici Anlar: Bursa Karacabey'de Binlerce Kişi 'Perseid Meteor Yağmuru'nu İzlemek İçin Bir Araya Geldi

Gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, her yıl Ağustos ayında dünya üzerindeki gözlemcilerin büyük bir heyecanla beklediği bir gök olayıdır. Bu etkileyici gösteri, dünyamızın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından geçerken meydana gelir. Gökyüzüne çizilen parlak çizgiler, göz kamaştırıcı bir görsel şölen oluşturur. Bu yağmur, adını Perseus takımyıldızından alır çünkü meteorlar bu takımyıldızın yönünden düşerler. Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmaması gereken bir etkinliktir ve her yıl dünya genelinde binlerce kişi tarafından izlenir.
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid Meteor Yağmuru"nu izlemek için bir araya geldi.
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Yeniköy Sahili'nde buluşan kalabalık, alanda çadırlar kurup kamp da yaptı.
Konusunda uzman kişilerin katılımcılara bilgiler vermesinin ardından çevredeki ev ve iş yerlerinin ışıkları kapatıldı ve gözler gökyüzüne çevrildi.
20 bin kişinin büyüleyici anlara tanık olduğu o anlarda adeta bir görsel şölen yaşandı.
Programı organize eden doğa fotoğrafçıcı Alper Tüydeş, 5 yıldır düzenlenen etkinliğin bu yıl en yoğun kalabalığa ulaştığını ve bir festival boyutuna geldiğini söyledi.
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İşte o etkinlik;
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