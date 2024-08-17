ABD'de Siyahi Bir Sürücü Aracına Binen Türk Kadının İsminin 'Nigar' Olduğunu Öğrenince Gülme Krizine Girdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C82vD_...
21. yüzyılın hala en önemli meselelerinden biri ırkçılık. Bu durum, çağdaş toplumun hala aşamadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda özellikle yeni nesili bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, farklı etnik kökenlere, renklere ve kültürlere sahip insanları birbirinden ayıran kelimeler her dilden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.
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ABD'de aracına binen Türk müşterisinin isminin 'Nigar' olduğunu gören sürücü, ismin gerçek olduğunu inanamadı.
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Nigar ismi Amerika'da sıkça kullanılan ırkçı bir hakarete benzediği için tuhaf karşılayan sürücü, gülme krizine girdi.
İşte o anlar;
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