ABD'de Siyahi Bir Sürücü Aracına Binen Türk Kadının İsminin 'Nigar' Olduğunu Öğrenince Gülme Krizine Girdi

21. yüzyılın hala en önemli meselelerinden biri ırkçılık. Bu durum, çağdaş toplumun hala aşamadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda özellikle yeni nesili bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, farklı etnik kökenlere, renklere ve kültürlere sahip insanları birbirinden ayıran kelimeler her dilden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.