Sonunda Bir Türk'de de Gördük: Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Geçiren Kadın Merak Edilenleri Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@rapunzelw/vid...
Son dönemde estetik çok başka bir boyuta ulaştı. İnsanlar akılalmaz yöntemlerle, vücutlarında hiç akla gelmeyecek değişiklikler yapabiliyor. Bu bir yandan görünüşünden memnun olmayan insanların psikolojisi için olumluyken, bunu bir modaya dönüştürenler sebebiyle tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Son dönemin öne çıkan operasyonlarından biri de 'göz rengi değiştirme' operasyonlarıydı.
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Göz hassas bir bölge olduğundan biraz mesafeli yaklaşılan bu operasyonu'rapunzelw' isimli bir sosyal medya kullanıcısı yaptırdı.
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Göz rengini maviye çeviren kadın, operasyonla ilgili merak edilenleri de yanıtladı.
İşte o açıklama;
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