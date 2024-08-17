Sonunda Bir Türk'de de Gördük: Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Geçiren Kadın Merak Edilenleri Anlattı

Son dönemde estetik çok başka bir boyuta ulaştı. İnsanlar akılalmaz yöntemlerle, vücutlarında hiç akla gelmeyecek değişiklikler yapabiliyor. Bu bir yandan görünüşünden memnun olmayan insanların psikolojisi için olumluyken, bunu bir modaya dönüştürenler sebebiyle tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Son dönemin öne çıkan operasyonlarından biri de 'göz rengi değiştirme' operasyonlarıydı.