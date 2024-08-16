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Gelin Olan Kızının Evden Gidiyor Olmasına Üzülen Baba Kızı Evden Çıkarken Baygınlık Geçirdi

Gelin Olan Kızının Evden Gidiyor Olmasına Üzülen Baba Kızı Evden Çıkarken Baygınlık Geçirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 23:55

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Baba ile kız arasındaki ilişki, hayatın en değerli ve anlamlı bağlarından biri. Bu özel bağ, bir kızın hayatında önemli bir rol oynar ve onun karakterinin şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip. Babalar, kızlarının hayatlarında bir kahraman, bir rehber ve bir dost olarak yer alırsa, bu bir kadının hayatı boyunca atacağı her adımda kendini gösterir.

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Bir baba, gelin olan kızının evden gidiyor olmasına dayanamadı.

Bir baba, gelin olan kızının evden gidiyor olmasına dayanamadı.

Kızı evden ayrılırken baygınlık geçiren babanın o anları sosyal medyada viral oldu.

Kızı evden ayrılırken baygınlık geçiren babanın o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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