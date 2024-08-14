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Düğünde Halaya Dahil Olmadığı İçin Tek Başına Eğlenen Down Sendromlu Kızı Fark Eden Davulcunun Tatlı Jesti

Düğünde Halaya Dahil Olmadığı İçin Tek Başına Eğlenen Down Sendromlu Kızı Fark Eden Davulcunun Tatlı Jesti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 19:47

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Hassas kalpli ve ince düşünceli insanlar yaptıkları küçücük bir hareketle tüm günümüzü güzelleştirebiliyor. iyilikleriyle çevrelerine ışık saçan bu insanlar, dünyayı daha yaşanabilir kılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-h0Ve...
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Bir davulcu, çalıştığı nişan töreninde down sendromlu bir kızın tek başına eğlendiğini gördü.

Bir davulcu, çalıştığı nişan töreninde down sendromlu bir kızın tek başına eğlendiğini gördü.

Hemen kızın yanına gidip ona eşlik eden davulcunun bu jesti beğeni topladı.

Hemen kızın yanına gidip ona eşlik eden davulcunun bu jesti beğeni topladı.

İşte o video;

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