Düğünde Halaya Dahil Olmadığı İçin Tek Başına Eğlenen Down Sendromlu Kızı Fark Eden Davulcunun Tatlı Jesti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-h0Ve...
Hassas kalpli ve ince düşünceli insanlar yaptıkları küçücük bir hareketle tüm günümüzü güzelleştirebiliyor. iyilikleriyle çevrelerine ışık saçan bu insanlar, dünyayı daha yaşanabilir kılıyor.
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Bir davulcu, çalıştığı nişan töreninde down sendromlu bir kızın tek başına eğlendiğini gördü.
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Hemen kızın yanına gidip ona eşlik eden davulcunun bu jesti beğeni topladı.
İşte o video;
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