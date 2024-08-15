Kafede Gördüğü Bir Kızın Kıyafeti Üzerinden "Çıplak Gezmeyin" Diyerek Hemcinslerine Seslenen Kadın Tepki Çekti

21. yüzyılın modern çağında bile, insanların kıyafet tercihleri üzerinden yapılan eleştiriler hala yaygın bir durum. Özellikle sosyal medya, toplumun giyim tarzı üzerinden hüküm verme eğilimi fazlasıyla görülüyor. Giyim tarzı, üzerinden yapılan eleştiriler, bireysel özgürlüklerin sınırlarını zorluyor.
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Bir kadın, oturduğu bir kafede gördüğü bir başka kadının kıyafeti üzerinden kendi hemsinclerine seslendi.
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Kendisinin de açık olduğunu belirten kadın, gördüğü kadının kıyafetini uzun uzun betimledikten sonra "Çıplak gezmeyin." dedi.
İşte o video;
Videonun ardından birçok farklı tepki geldi;
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Sana senin ona dediğin gibi “çıplak” diyecek milyonlarca insan çıkar bu ülkede onlara ne cevap veriyorsan tepki gösteriyorsan hıh ondan işte…Zilli
Bu kadında normal değil ama dediklerinde haklı ozqman bende çırılçıplak çıkayım kimse bakmasın bana , sorun olmaz istediğimi giyerim giymem kime ne?
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