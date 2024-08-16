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Sevmek İstedikleri Köpeğin Gözünde Kene Olduğunu Farkeden Çocukların Çabası Kalbinizi Isıtacak

Sevmek İstedikleri Köpeğin Gözünde Kene Olduğunu Farkeden Çocukların Çabası Kalbinizi Isıtacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 21:45

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Çocukların saf ve temiz dünyasından alınacak çok ders var. Özellikle merhamet konusunda. Çocukların merhamet dolu dünyaları, biz yetişkinlere de pek çok açıdan ilham kaynağı olabilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@izeynepaslan/...
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Sokakta oynayan bir grup çocuk, sevmek istedikleri köpeğin gözünde kene olduğunu farketti.

Sokakta oynayan bir grup çocuk, sevmek istedikleri köpeğin gözünde kene olduğunu farketti.

Çocukların köpek için verdiği çaba kalpleri ısıttı.

Çocukların köpek için verdiği çaba kalpleri ısıttı.

İşte o anlar;

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