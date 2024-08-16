Sevmek İstedikleri Köpeğin Gözünde Kene Olduğunu Farkeden Çocukların Çabası Kalbinizi Isıtacak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@izeynepaslan/...
Çocukların saf ve temiz dünyasından alınacak çok ders var. Özellikle merhamet konusunda. Çocukların merhamet dolu dünyaları, biz yetişkinlere de pek çok açıdan ilham kaynağı olabilir.
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Sokakta oynayan bir grup çocuk, sevmek istedikleri köpeğin gözünde kene olduğunu farketti.
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Çocukların köpek için verdiği çaba kalpleri ısıttı.
İşte o anlar;
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