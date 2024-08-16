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Acilen Buraya da Yapılsın: Gücünüzü Hayvanlarla Kıyaslayabileceğiniz Eğlenceli Park

Acilen Buraya da Yapılsın: Gücünüzü Hayvanlarla Kıyaslayabileceğiniz Eğlenceli Park

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 17:44

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Hayvanlar aleminin her bir bireyi, kendine has özellikleri ve benzersiz yaşam tarzlarıyla bizleri adeta büyülüyor. Bu çeşitlilik ve zenginlik, doğanın ne kadar muazzam ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Her bir türün kendine ait yaşam döngüsü, hayatta kalma stratejileri, sosyal yapıları ve güç dengesi var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9m8kF...
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Bir parka, kaplandan maymuna pek çok hayvanla gücünüzü kıyaslayabileceğiniz bir alan yapıldı.

Bir parka, kaplandan maymuna pek çok hayvanla gücünüzü kıyaslayabileceğiniz bir alan yapıldı.

Bu eğlenceli fikir sosyal medyada beğeni topladı.

Bu eğlenceli fikir sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o park;

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