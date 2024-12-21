Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin Nezaketi Flört Sanması Hakkında Konuştu

Bir genç kadın, erkeklerin pek de hak vermediği bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan kadın kısa sürede gündeme geldi. Genç kadın erkeklere gösterilen iyi niyetin ve nezaketin flört olarak anlaşıldığını iddia etmişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?