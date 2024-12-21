Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin Nezaketi Flört Sanması Hakkında Konuştu

Bir genç kadın, erkeklerin pek de hak vermediği bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan kadın kısa sürede gündeme geldi. Genç kadın erkeklere gösterilen iyi niyetin ve nezaketin flört olarak anlaşıldığını iddia etmişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Genç kadın ilk olarak “Erkeklerin güzel bulmadıkları kadınlara nazik davranmadıklarını, yalnızca güzel buldukları kadınlara nezaketli davrandıklarını” dile getirmişti.
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Ardından ise bu sebepten kaynaklı olarak kadınların onlara nezaketli davranması durumunda da flört ettiklerini düşündüklerini anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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