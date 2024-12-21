Kümesten Çıkınca Buz Gibi Soğuğu Gören Ördeklerin Yeniden Kümese Dönüş Anları Tebessüm Ettirdi

Kış ayları geldi çattı. Kimi günler bir nebze daha ılık olsa da kimi günler adeta nefesimizi kesiyor. Şimdiyse tatlı bir ördek tayfasının videosuyla karşınızdayız. Kümeste dört gözle dışarı çıkmayı bekleyen, hava almak isteyen ördeklerin yaşadığı hüsran kameralara yansıdı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!
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Karlı bir günde çekilen videoda ördeklerin sahibi kümesin kapısını açarak kenara çekiliyor ve tepkilerinin ne olacağını izliyor.
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Hevesle dışarı çıkan ördekler saniyeler içerisinde soğuğu anlayıp yeniden kümeslerine dönüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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