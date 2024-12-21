Kümesten Çıkınca Buz Gibi Soğuğu Gören Ördeklerin Yeniden Kümese Dönüş Anları Tebessüm Ettirdi

Kış ayları geldi çattı. Kimi günler bir nebze daha ılık olsa da kimi günler adeta nefesimizi kesiyor. Şimdiyse tatlı bir ördek tayfasının videosuyla karşınızdayız. Kümeste dört gözle dışarı çıkmayı bekleyen, hava almak isteyen ördeklerin yaşadığı hüsran kameralara yansıdı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz!