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Bir Jinekoloğa "Jinekologların En Zorlandıkları An" Soruldu: "Ömrümüzden 5 Yıl Gidiyor"

Bir Jinekoloğa "Jinekologların En Zorlandıkları An" Soruldu: "Ömrümüzden 5 Yıl Gidiyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 20:50

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Doktorluk, dünyanın en zor mesleklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanların en değerli varlıkları, hayatları, onların bilgi ve tecrübelerine emanettir. Bu nedenle, bu mesleği icra edenlerin üzerinde büyük bir sorumluluk yükü bulunur. Doktorlar, hastalarının hayatlarını kurtarmak ve yaşam kalitelerini artırmak için gece gündüz demeden çalışırlar. Bu nedenle, doktorluk sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve adanmışlıktır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7_P_6...
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Jinekolog Burcu Akdağ Özkök'e mesleğinde başına gelebilecek en zor olay soruldu.

Jinekolog Burcu Akdağ Özkök'e mesleğinde başına gelebilecek en zor olay soruldu.

Doğum sırasında bebeğin takılmasının ömürlerinden 5 yıl götürdüğünü anlatan Özkök, mesleklerine bir kere daha saygı duymamızı sağladı.

Doğum sırasında bebeğin takılmasının ömürlerinden 5 yıl götürdüğünü anlatan Özkök, mesleklerine bir kere daha saygı duymamızı sağladı.

İşte o video;

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