Bir Jinekoloğa "Jinekologların En Zorlandıkları An" Soruldu: "Ömrümüzden 5 Yıl Gidiyor"

Doktorluk, dünyanın en zor mesleklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanların en değerli varlıkları, hayatları, onların bilgi ve tecrübelerine emanettir. Bu nedenle, bu mesleği icra edenlerin üzerinde büyük bir sorumluluk yükü bulunur. Doktorlar, hastalarının hayatlarını kurtarmak ve yaşam kalitelerini artırmak için gece gündüz demeden çalışırlar. Bu nedenle, doktorluk sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve adanmışlıktır.