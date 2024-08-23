Kenya'da Yaşayan Bir Türk Afrika'da Maymun Çiçeği ile İlgili Gelişmeleri ve Son Durumu Anlattı

Bildiğiniz üzere, Afrika'dan yayılan Maymun Çiçeği visürü ile ilgili dünya alarma geçti. Afrika dışında ilk olarak İsveç'te görülen virüs için tedbirler alınmaya başlandı. Afrika'da bulunan Türk bir gezgin kıtadaki son durumu anlattı.
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Afrika'nın doğusunda bulunan Kenya'da yaşayan gezgin Gökçe Ücel, virüsle ilgili detayları ve kıtadaki son durumu anlattı.
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Bu virüsün iki sene önce de varolduğunu, herkesin günlük hayatına aynı şekilde devam ettiğini söyleyen Ücel, "Haberlerin abartıldığını, korku salınmaya çalışıldığını düşünüyorum." dedi.
İşte o açıklama;
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