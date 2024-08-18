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Bir Türk, İskoç Bir Adama İskoç Erkeklerinin Neden Etek Giydiğini Sordu: "Cenazelerde ve Düğünlerde Giyiliyor"

Bir Türk, İskoç Bir Adama İskoç Erkeklerinin Neden Etek Giydiğini Sordu: "Cenazelerde ve Düğünlerde Giyiliyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 16:27 Son Güncelleme: 18.08.2024 - 16:46

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Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı kültürlerle dolu. Bir topluluğun önem verdiği bir alışkanlık, bir diğerine çok tuhaf geliyor. Her bir kültür, dünyanın bu büyülü çeşitliliğine katkıda bulunuyor ve onu daha da zenginleştiriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8W1G4...
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Bir Türk, karşılaştığı İskoç bir gruptaki bir amcayla ettikleri sohbet sırasında neden etek giydiklerini sordu.

Bir Türk, karşılaştığı İskoç bir gruptaki bir amcayla ettikleri sohbet sırasında neden etek giydiklerini sordu.

Düğün, cenaze ve maçlarda giyildiğini belirten adam, ona etek değil 'kilt' demesi konusunda da uyardı.

Düğün, cenaze ve maçlarda giyildiğini belirten adam, ona etek değil 'kilt' demesi konusunda da uyardı.

İşte o video;

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