Bir Türk, İskoç Bir Adama İskoç Erkeklerinin Neden Etek Giydiğini Sordu: "Cenazelerde ve Düğünlerde Giyiliyor"

Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı kültürlerle dolu. Bir topluluğun önem verdiği bir alışkanlık, bir diğerine çok tuhaf geliyor. Her bir kültür, dünyanın bu büyülü çeşitliliğine katkıda bulunuyor ve onu daha da zenginleştiriyor.