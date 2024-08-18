İstanbul'a Gelen Avusturyalı Bir Turist Kokoreçten Künefeye Ülkemizin Sokak Lezzetlerini Puanladı

Türkiye'nin eşsiz ve zengin mutfak kültürü, dünya genelindeki birçok gurme ve mutfak severin dikkatini çekiyor. Türk mutfağı, çeşitliliği ve lezzetiyle, kendine özgü tarifleri ve otantik tatlarıyla adeta bir lezzet cenneti. Sadece yemek yemek için bile ülkemizi ziyaret edenler olabiliyor.