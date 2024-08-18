İstanbul'a Gelen Avusturyalı Bir Turist Kokoreçten Künefeye Ülkemizin Sokak Lezzetlerini Puanladı

Türkiye'nin eşsiz ve zengin mutfak kültürü, dünya genelindeki birçok gurme ve mutfak severin dikkatini çekiyor. Türk mutfağı, çeşitliliği ve lezzetiyle, kendine özgü tarifleri ve otantik tatlarıyla adeta bir lezzet cenneti. Sadece yemek yemek için bile ülkemizi ziyaret edenler olabiliyor.
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Avusturyalı model Paul Aaron Fischer, ülkemizin sokak lezzetlerini tadarak 10 üzerinden puanladı.
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Daha önce de tatlılarımızı puanlayan Aaron, yemeklere de hayran kaldı.
İşte o video;
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Yanlış öğretmişler garibime koyun midesi olan kokoreç değil şırdan
biri ona kokoreçi koyunun midesi zannederken çok iyimser olduğunu söylemeli. ki eleman mide olayından iğrenip puan kesti.
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