Bir Kadın Holigan Kocasını Esra Ezmeci'ye Şikayet Etti: "İlişki Sırasında Şampiyon Fenerbahçe Diye Bağırıyor"

Uzman Psikolog Esma Ezmeci, hem televizyon programında hem sosyal medya hesabında kendisine ilişkileri ile ilgili sorunlarını anlatan insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine beyin yakan sorular da gelebiliyor. Yine bir canlı yayın sırasında stüdyoyu buz kestiren bir soru soruldu.