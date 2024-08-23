Bir Kadın Holigan Kocasını Esra Ezmeci'ye Şikayet Etti: "İlişki Sırasında Şampiyon Fenerbahçe Diye Bağırıyor"

Uzman Psikolog Esma Ezmeci, hem televizyon programında hem sosyal medya hesabında kendisine ilişkileri ile ilgili sorunlarını anlatan insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine beyin yakan sorular da gelebiliyor. Yine bir canlı yayın sırasında stüdyoyu buz kestiren bir soru soruldu.
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Bir kadın, eşinin cinsel ilişki sırasında "Şampiyon Fenerbahçe" diye bağırdığını söyledi.
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Ezmeci, soruya şaşırsa da güzel giden bir birliktelikleri olduğunu belirten kadına tavsiyelerde bulundu.
İşte o anlar;
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boşayın bu hastalıklı holigan tipleri
Adam şampiyon olamadığı 10 yılın acısını kadından çıkarıyor ammk:) bu sene fenerin şampiyonluğu şart yoksa millet kafayı yiyecek..
bide güzelleyen tipler var yazık