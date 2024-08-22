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Testislerini Isırmıştı: Tayland'da Tuvalette Piton Saldırısına Uğrayan Adamın Yılanı Yakaladığı Anlar

Testislerini Isırmıştı: Tayland'da Tuvalette Piton Saldırısına Uğrayan Adamın Yılanı Yakaladığı Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 13:01

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Geçtiğimiz günlerde Tayland'da pek çok kişinin çocukluk travmasını hatırlatan bir olay yaşanmış, bir addam tuvaletini yaptığı sırada klozetten çıkan pitonun saldırısına uğramıştı.  Piton tarafından testisleri ısırılan Thanat Thangtewanon isimli kişi, hastanede tedavi altına alınmış, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Detayları sizinle burada paylaşmıştık;

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Thanat Thangtewanon'un yılanı yakaladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Thanat Thangtewanon'un yılanı yakaladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yılanla uzun süre mücadele ettiğini anlatan Thanat Thangtewanon, onu tuvalet fırçasıyla öldürdüğünü ve bu sırada büyük acı çektiğini söyledi.

Yılanla uzun süre mücadele ettiğini anlatan Thanat Thangtewanon, onu tuvalet fırçasıyla öldürdüğünü ve bu sırada büyük acı çektiğini söyledi.

İşte o video;

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