Testislerini Isırmıştı: Tayland'da Tuvalette Piton Saldırısına Uğrayan Adamın Yılanı Yakaladığı Anlar

Geçtiğimiz günlerde Tayland'da pek çok kişinin çocukluk travmasını hatırlatan bir olay yaşanmış, bir addam tuvaletini yaptığı sırada klozetten çıkan pitonun saldırısına uğramıştı. Piton tarafından testisleri ısırılan Thanat Thangtewanon isimli kişi, hastanede tedavi altına alınmış, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.