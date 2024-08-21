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Tayland’da Bir Kişi Tuvaletini Yaparken Yılan Tarafından Testislerinden Isırılmış

etiket Tayland’da Bir Kişi Tuvaletini Yaparken Yılan Tarafından Testislerinden Isırılmış

Tayland
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 20:20

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da tuvaletini yapmak isteyen bir kişi, tuvaletin içinde bulunan piton cinsi yılan tarafından testislerinden ısırıldı. Yılanın ısırdığı kişi, tuvalette bulunan fırça yardımıyla yılanı öldürerek kurtuldu.

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Tayland’da tuvaletini yapmak isteyen Thanat Thangtewanon isimli kişinin başına korkunç bir olay geldi.

Tayland’da tuvaletini yapmak isteyen Thanat Thangtewanon isimli kişinin başına korkunç bir olay geldi.

Daily Mail’de yeri alan habere göre, Thanat, tuvaletini yaptığı sırada dev bir piton tarafından testislerinden ısırıldı.

Daily Mail’de yeri alan habere göre, Thanat, tuvaletini yaptığı sırada dev bir piton tarafından testislerinden ısırıldı.

Büyük acı çektiğini ve her yerin kan olduğunu söyleyen talihsiz kişi, tuvalet fırçası yardımıyla yılanla boğuşmuş ve yılanı öldürerek kurtulmayı başarmıştı.

Büyük acı çektiğini ve her yerin kan olduğunu söyleyen talihsiz kişi, tuvalet fırçası yardımıyla yılanla boğuşmuş ve yılanı öldürerek kurtulmayı başarmıştı.

Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu olan Thanat Thangtewanon, yerel basına yaptığı açıklamada “Bundan sonra girdiğim her tuvaleti yılan var mı diye kontrol edeceğim” dedi.

Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu olan Thanat Thangtewanon, yerel basına yaptığı açıklamada “Bundan sonra girdiğim her tuvaleti yılan var mı diye kontrol edeceğim” dedi.

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