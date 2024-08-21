Tayland’da Bir Kişi Tuvaletini Yaparken Yılan Tarafından Testislerinden Isırılmış
Tayland’da Bir Kişi Tuvaletini Yaparken Yılan Tarafından Testislerinden Isırılmış
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da tuvaletini yapmak isteyen bir kişi, tuvaletin içinde bulunan piton cinsi yılan tarafından testislerinden ısırıldı. Yılanın ısırdığı kişi, tuvalette bulunan fırça yardımıyla yılanı öldürerek kurtuldu.
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Tayland’da tuvaletini yapmak isteyen Thanat Thangtewanon isimli kişinin başına korkunç bir olay geldi.
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Daily Mail’de yeri alan habere göre, Thanat, tuvaletini yaptığı sırada dev bir piton tarafından testislerinden ısırıldı.
Büyük acı çektiğini ve her yerin kan olduğunu söyleyen talihsiz kişi, tuvalet fırçası yardımıyla yılanla boğuşmuş ve yılanı öldürerek kurtulmayı başarmıştı.
Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu olan Thanat Thangtewanon, yerel basına yaptığı açıklamada “Bundan sonra girdiğim her tuvaleti yılan var mı diye kontrol edeceğim” dedi.
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