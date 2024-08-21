Tayland’da Bir Kişi Tuvaletini Yaparken Yılan Tarafından Testislerinden Isırılmış

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da tuvaletini yapmak isteyen bir kişi, tuvaletin içinde bulunan piton cinsi yılan tarafından testislerinden ısırıldı. Yılanın ısırdığı kişi, tuvalette bulunan fırça yardımıyla yılanı öldürerek kurtuldu.