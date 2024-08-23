Atanamayan Tarih Öğretmeninden Beyin Yakan Röportaj: “Her Öğretmenlik Bitiren Atanacak Diye Bir Durum Yok"

Ülkemizde milyonlarca öğretmen atama bekliyor. Daha önce, atanamadığı için canına kıyan, atanmayı beklerken farklı işlerde çalışırken hayatını kaybeden pek çok genç öğretmenin haberi yüreklerimizi yaktı. Fakat bir sokak röportajında, atanamayan bir tarih öğretmeninden tüm bu sistem üzerine uzun uzun düşündürecek bir yorum geldi.
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Tarih öğretmenliği mezunu olduğunu ve farklı bir meslek yaptığını söyleyen vatandaş, muhabirin "Belki bir hayaliniz, bir idealiniz vardı. Neden öğretmenlik değil de başka bir iş yapıyorsunuz?" sorusuna "Kendimde bu iradeyi bulamadım. Suç sistemin değil, benim." dedi.
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Atanamayan diğer öğretmenler için ise “Her okuyan, her öğretmenlik bitiren atanacak diye bir durum yok." diyerek özellikle atanmak için gecesini gündüzüne katan öğretmenleri öfkelendirdi.
İşte o röportaj;
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