Atanamayan Tarih Öğretmeninden Beyin Yakan Röportaj: “Her Öğretmenlik Bitiren Atanacak Diye Bir Durum Yok"

Ülkemizde milyonlarca öğretmen atama bekliyor. Daha önce, atanamadığı için canına kıyan, atanmayı beklerken farklı işlerde çalışırken hayatını kaybeden pek çok genç öğretmenin haberi yüreklerimizi yaktı. Fakat bir sokak röportajında, atanamayan bir tarih öğretmeninden tüm bu sistem üzerine uzun uzun düşündürecek bir yorum geldi.