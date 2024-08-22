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Bir Şahıs Kendisine İşlem Yapmak İsteyen Polislerle "Dilan Polat'ı Neden Bıraktılar" Diyerek Tartıştı

Bir Şahıs Kendisine İşlem Yapmak İsteyen Polislerle "Dilan Polat'ı Neden Bıraktılar" Diyerek Tartıştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 15:36

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Bildiğiniz üzere kara para aklama suçundan bir süredir tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Bu duruma sevinenler olsa da, alınan karar pek çok kişiye 'adalet' kavramını sorgulattı. İstanbul'da bu kararın nelere sebep olabileceğini net bir şekilde gösteren bir olay yaşandı.

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Bir şahıs kendisine işlem yapmak isteyen polislerle tartışma yaşadı.

Bir şahıs kendisine işlem yapmak isteyen polislerle tartışma yaşadı.

Savunma olarak Dilan Polat örneğini veren şahıs "Dilan Polat'ı niye bıraktılar. Dünyayı yediler. Biz birini tehdit etsek dışarı çıkamıyoruz." dedi.

Savunma olarak Dilan Polat örneğini veren şahıs "Dilan Polat'ı niye bıraktılar. Dünyayı yediler. Biz birini tehdit etsek dışarı çıkamıyoruz." dedi.

İşte o anlar;

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