Bir Şahıs Kendisine İşlem Yapmak İsteyen Polislerle "Dilan Polat'ı Neden Bıraktılar" Diyerek Tartıştı

Bildiğiniz üzere kara para aklama suçundan bir süredir tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Bu duruma sevinenler olsa da, alınan karar pek çok kişiye 'adalet' kavramını sorgulattı. İstanbul'da bu kararın nelere sebep olabileceğini net bir şekilde gösteren bir olay yaşandı.