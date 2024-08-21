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Kendisi Tavuk Dürüm Yerken Dilan Polat'ı Steak House'un Önünde Gören Vatandaş O Anları Paylaştı

Kendisi Tavuk Dürüm Yerken Dilan Polat'ı Steak House'un Önünde Gören Vatandaş O Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 16:55

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Bir süredir kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı bildiğiniz üzere. Ülkenin dört bir yanından bu karara tepkiler gelirken, duruma mutlu olanlar da oldu.

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Bir vatandaş yemek yediği sırada Dilan Polat'ı bir 'steak house'un önünde gördü.

Bir vatandaş yemek yediği sırada Dilan Polat'ı bir 'steak house'un önünde gördü.

Dilan Polat'ın büyük bir sevinçle karşılandığı o anları "Tavuksuz tavuk dürüm yerken, altın tozuyla kahve içen Dilan Polat'ı görmek." notuyla paylaştı.

Dilan Polat'ın büyük bir sevinçle karşılandığı o anları "Tavuksuz tavuk dürüm yerken, altın tozuyla kahve içen Dilan Polat'ı görmek." notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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