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Dilan Polat'ın Tahliye Olduğu Haberini Alan Bir Hayranı Gözyaşlarına Boğuldu: "Çok Şükür Yarabbim"

Dilan Polat'ın Tahliye Olduğu Haberini Alan Bir Hayranı Gözyaşlarına Boğuldu: "Çok Şükür Yarabbim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 19:56

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Bildiğiniz üzere kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat tahliye oldu. Bu tahliye kararına tepki gösterenler kadar sevinenler de oldu.

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Bir hayranı, Dilan Polat'ın tahliye olduğu haberini yolculuk sırasında aldı.

Bir hayranı, Dilan Polat'ın tahliye olduğu haberini yolculuk sırasında aldı.

"Çok şükür yarabbim. Çok sevimdim." diyerek sevincini dile getiren kadın gözyaşlarını tutamadı.

"Çok şükür yarabbim. Çok sevimdim." diyerek sevincini dile getiren kadın gözyaşlarını tutamadı.

İşte o video;

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maestro__maestro

Bide utanmadan videoya çekip paylaştınız bunu yuhhhh yani

Firestorm

bunların işi gücü yok mu ya

Firestorm

kendisini bile bu kadar düşünmemiştir.

gur.ebrar34

Senin gibileri sayesinde daha zengin olucak..

Firestorm

Ya Dilan Polat o kadar zengin olsa ne olacak amacı ön plana çıkmak herkes beni tanısın herkes beni sevsin hep bunlar yüzünden oluyor.