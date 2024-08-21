Dilan Polat'ın Tahliye Olduğu Haberini Alan Bir Hayranı Gözyaşlarına Boğuldu: "Çok Şükür Yarabbim"

Bildiğiniz üzere kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat tahliye oldu. Bu tahliye kararına tepki gösterenler kadar sevinenler de oldu.
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Bir hayranı, Dilan Polat'ın tahliye olduğu haberini yolculuk sırasında aldı.
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"Çok şükür yarabbim. Çok sevimdim." diyerek sevincini dile getiren kadın gözyaşlarını tutamadı.
İşte o video;
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Bide utanmadan videoya çekip paylaştınız bunu yuhhhh yani
bunların işi gücü yok mu ya
kendisini bile bu kadar düşünmemiştir.
Senin gibileri sayesinde daha zengin olucak..
Ya Dilan Polat o kadar zengin olsa ne olacak amacı ön plana çıkmak herkes beni tanısın herkes beni sevsin hep bunlar yüzünden oluyor.