Arabada Son Ses Müzik Eşliğinde Yolculuk Yaparken Kaza Geçiren Kızlar O Anları Anbean Kaydetti

Trafikte anlık dikkatsizlikler felaketlere sebep olabilir. Bu nedenle, trafikteki her bir bireyin, sürücüden yayaya, bisikletliden motorcuya kadar herkesin dikkatini ve bilincini sürekli canlı tutması, bu potansiyel felaketleri önlemek adına hayati önem taşır.
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Trafikte müzik eşliğinde yolculuk yapan iki arkadaş, o anları kaydetmek istedi.
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Anlık bir dikkatsizlikle kaza yapan ikili, kaza anını anbean kaydetti.
İşte o anlar;
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