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Erkeklere Soruldu: "Ronaldo ile Halı Saha Maçı mı Barbara Palvin ile Yemek mi?"

Erkeklere Soruldu: "Ronaldo ile Halı Saha Maçı mı Barbara Palvin ile Yemek mi?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 15:50 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 16:53

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Futbol dünyasının tartışmasız en efsane isimlerinden biri olan Ronaldo, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda. Her hareketi, her golü ve her pasıyla seyircileri büyüleyen sporcu, özellikle futbol tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

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Futbolun efsanesi Ronaldo ile, güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen Barbara Palvin'in karşılaştırıdılığı bir soru soruldu.

Futbolun efsanesi Ronaldo ile, güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen Barbara Palvin'in karşılaştırıdılığı bir soru soruldu.

Beylerin "Ronaldo ile halı saha maçı mı Barbara Palvin ile yemek mi?" sorusuna verdiği yanıtlar şaşırttı.

Beylerin "Ronaldo ile halı saha maçı mı Barbara Palvin ile yemek mi?" sorusuna verdiği yanıtlar şaşırttı.

İşte o röportaj;

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Peki sizin bu soruya cevabınız ne olurdu?

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Ne maçı ne yemeği yav boşversene ben öyle conconlu işleri bilmem, bi parça denizi bi parça yeşilliği olan, herkesten tenha, gölgesinde yatılmamış ağaçları ol... Devamını Gör