Erkeklere Soruldu: "Ronaldo ile Halı Saha Maçı mı Barbara Palvin ile Yemek mi?"

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Futbolun efsanesi Ronaldo ile, güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen Barbara Palvin'in karşılaştırıdılığı bir soru soruldu.
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Beylerin "Ronaldo ile halı saha maçı mı Barbara Palvin ile yemek mi?" sorusuna verdiği yanıtlar şaşırttı.
İşte o röportaj;
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Peki sizin bu soruya cevabınız ne olurdu?
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Ne maçı ne yemeği yav boşversene ben öyle conconlu işleri bilmem, bi parça denizi bi parça yeşilliği olan, herkesten tenha, gölgesinde yatılmamış ağaçları ol... Devamını Gör