Bir Gelin Kız İsteme Töreninde Sadece Damada Değil Damadın Yakın Arkadaşlarına da Tuzlu Kahve Yaptı

Ülkemizde evliliğe giden yolda birbirinden ilginç pek çok gelenekle karşılaşıyoruz. Her bir gelenek toplumların kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Kimileri zamanla bu gelenekleri geride bırakırken kimileri ise daha eğlenceli bir hale getirebiliyor.