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Bir Gelin Kız İsteme Töreninde Sadece Damada Değil Damadın Yakın Arkadaşlarına da Tuzlu Kahve Yaptı

Bir Gelin Kız İsteme Töreninde Sadece Damada Değil Damadın Yakın Arkadaşlarına da Tuzlu Kahve Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:16

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Ülkemizde evliliğe giden yolda birbirinden ilginç pek çok gelenekle karşılaşıyoruz. Her bir gelenek toplumların kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Kimileri zamanla bu gelenekleri geride bırakırken kimileri ise daha eğlenceli bir hale getirebiliyor.

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Bir gelin, isteme töreninde sadece damada değil damadın yakın arkadaşlarına da tuzlu kahve ikram etti.

Bir gelin, isteme töreninde sadece damada değil damadın yakın arkadaşlarına da tuzlu kahve ikram etti.

Kahvelerini hiç şikayet etmeden içen gençlerin o anları sosyal medyada viral oldu.

Kahvelerini hiç şikayet etmeden içen gençlerin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o tören;

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twitter.com
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twitter.com

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