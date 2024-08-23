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İmam Nikahı Sırasında Gülme Krizine Giren Gelinin Zor Anlarını İzlerken Siz de Onun Kadar Güleceksiniz

İmam Nikahı Sırasında Gülme Krizine Giren Gelinin Zor Anlarını İzlerken Siz de Onun Kadar Güleceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:38

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Gülme krizleri, bazen en beklenmedik anlarda karşımıza çıkarak, bizi zorlu durumlarla baş başa bırakabiliyor. Çoğu insan hayatının bir döneminde bunu mutlaka yaşamıştır. Bir gelin de bunu en talihsiz anda yaşadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C--2PE...
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Bir gelin imam nikahı sırasında gülme krizine girdi.

Bir gelin imam nikahı sırasında gülme krizine girdi.

Kendini ne kadar zorlasa da engel olmayı başaramayan gelinin o anları izleyenleri de güldürdü.

Kendini ne kadar zorlasa da engel olmayı başaramayan gelinin o anları izleyenleri de güldürdü.

İşte o anlar;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Ben de öyleyim, çok ciddi ortamlarda gülesim gelir, mesela taziye yerlerinde, oraya gelenlerin üçer beşer gruplaşıp birinin fısır fısır falanca yerde bi arsa... Devamını Gör

gamzeee

kızım ne yapıyorsun ya carpilacan🤣🤣🤣