İmam Nikahı Sırasında Gülme Krizine Giren Gelinin Zor Anlarını İzlerken Siz de Onun Kadar Güleceksiniz

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C--2PE...
Gülme krizleri, bazen en beklenmedik anlarda karşımıza çıkarak, bizi zorlu durumlarla baş başa bırakabiliyor. Çoğu insan hayatının bir döneminde bunu mutlaka yaşamıştır. Bir gelin de bunu en talihsiz anda yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir gelin imam nikahı sırasında gülme krizine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendini ne kadar zorlasa da engel olmayı başaramayan gelinin o anları izleyenleri de güldürdü.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ben de öyleyim, çok ciddi ortamlarda gülesim gelir, mesela taziye yerlerinde, oraya gelenlerin üçer beşer gruplaşıp birinin fısır fısır falanca yerde bi arsa... Devamını Gör
kızım ne yapıyorsun ya carpilacan🤣🤣🤣