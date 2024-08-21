Görüş Bildir
Haberler
Video
İsveçli Kayıp İkizi: Sosyal Medyada Paylaşılan Bir Düğün Videosundaki Gelinin Müge Anlı'ya Benzerliği Şaşırttı

İsveçli Kayıp İkizi: Sosyal Medyada Paylaşılan Bir Düğün Videosundaki Gelinin Müge Anlı'ya Benzerliği Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 23:49

İçerik Devam Ediyor

Müge Anlı televizyonumuzun efsanelerinden biri. Gençlik yıllarından beri ekranlarda olan Müge Anlı'nın hemen hemen her yaşına şahit olduk. Hatta kendisi çoğu insanın adeta ailesinden biri haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda gelinin akılalmaz derecede Müge Anlı'ya benzetilmesi, özellikle Anlı'nın hayranlarını şaşırttı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@benaviiii/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada “Kürt - İsveç düğünü” başlığıyla paylaşılan videoda, gelinin Müge Anlı’ya benzerliği dikkat çekti.

Sosyal medyada “Kürt - İsveç düğünü” başlığıyla paylaşılan videoda, gelinin Müge Anlı’ya benzerliği dikkat çekti.

Özellikle Müge Anlı'nın gençliğine benzetilen kadının düğün videosu, sosyal medyada viral oldu.

Özellikle Müge Anlı'nın gençliğine benzetilen kadının düğün videosu, sosyal medyada viral oldu.

İşte o video,

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizce de benziyor mu?

Sizce de benziyor mu?

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın