İsveçli Kayıp İkizi: Sosyal Medyada Paylaşılan Bir Düğün Videosundaki Gelinin Müge Anlı'ya Benzerliği Şaşırttı

Dilan Polat'ın Tahliye Olduğu Haberini Alan Bir Hayranı Gözyaşlarına Boğuldu: "Çok Şükür Yarabbim"

Yaralı Olarak Bulup, Tedavi Ettiği Sincap En İyi Arkadaşı Oldu: 'Ailemden Bile Daha Yakın Oldu Bana'