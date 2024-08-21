İsveçli Kayıp İkizi: Sosyal Medyada Paylaşılan Bir Düğün Videosundaki Gelinin Müge Anlı'ya Benzerliği Şaşırttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@benaviiii/vid...
Müge Anlı televizyonumuzun efsanelerinden biri. Gençlik yıllarından beri ekranlarda olan Müge Anlı'nın hemen hemen her yaşına şahit olduk. Hatta kendisi çoğu insanın adeta ailesinden biri haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda gelinin akılalmaz derecede Müge Anlı'ya benzetilmesi, özellikle Anlı'nın hayranlarını şaşırttı.
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Sosyal medyada “Kürt - İsveç düğünü” başlığıyla paylaşılan videoda, gelinin Müge Anlı’ya benzerliği dikkat çekti.
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Özellikle Müge Anlı'nın gençliğine benzetilen kadının düğün videosu, sosyal medyada viral oldu.
İşte o video,
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Sizce de benziyor mu?
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