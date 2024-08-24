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Sanayide Tornacı Ustalığı Yapan İlayda Maraz İş Esnasında ve İş Dışında Çekilmiş Görüntülerini Karşılaştırdı

Sanayide Tornacı Ustalığı Yapan İlayda Maraz İş Esnasında ve İş Dışında Çekilmiş Görüntülerini Karşılaştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 16:51 Son Güncelleme: 24.08.2024 - 17:17

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Günümüzde her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılsa da bazı iş alanlarında kadınların çalışması hala normal karşılanmıyor. Bu durum, toplumun belirli kesimlerinde hala devam eden cinsiyet ayrımcılığının bir yansıması olsa da bazı kadınlar bu kalıpları yıkıyor. İlayda Maraz da onlardan biri.

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Sanayide, babasının yanında torna ustası olarak çalışan İlayda Maraz, iş esnasında çekilmiş görüntüleriyle iş dışındaki fotoğraflarını karşılaştırdığı bir video paylaştı.

Sanayide, babasının yanında torna ustası olarak çalışan İlayda Maraz, iş esnasında çekilmiş görüntüleriyle iş dışındaki fotoğraflarını karşılaştırdığı bir video paylaştı.

Videoda genç kadının arası beğeni toplarken emeği de takdir edildi.

Videoda genç kadının arası beğeni toplarken emeği de takdir edildi.

İşte o video;

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