Sanayide Tornacı Ustalığı Yapan İlayda Maraz İş Esnasında ve İş Dışında Çekilmiş Görüntülerini Karşılaştırdı

Günümüzde her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılsa da bazı iş alanlarında kadınların çalışması hala normal karşılanmıyor. Bu durum, toplumun belirli kesimlerinde hala devam eden cinsiyet ayrımcılığının bir yansıması olsa da bazı kadınlar bu kalıpları yıkıyor. İlayda Maraz da onlardan biri.