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K-Pop'ta Türkiye Etkisi: Koreli Müzik Grubu The KingDom Konserlerinde Edis'in Yalan Şarkısını Seslendirdi

K-Pop'ta Türkiye Etkisi: Koreli Müzik Grubu The KingDom Konserlerinde Edis'in Yalan Şarkısını Seslendirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 17:34 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 17:37

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K-Pop, sadece ana vatanı Güney Kore'de değil, aynı zamanda tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kendine özgü ritmi, melodisi ve enerjisiyle K-Pop, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş durumda. Üstelik bu müzik türü, sadece melodik yapısıyla değil, aynı zamanda içerdiği dans performansları ve görsel şovlarla da dinleyicilerin dikkatini çekiyor. Pek çok K-Pop grubu da ülkemizde ne kadar büyük bir hayran grubuna sahip olduklarının farkında.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_GJO-...
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K-Pop'ın sevilen gruplarından The KingDom, bir konserinde Edis'in Yalan şarkısını seslendirdi.

K-Pop'ın sevilen gruplarından The KingDom, bir konserinde Edis'in Yalan şarkısını seslendirdi.

O anlar, Türkiye'deki K-Pop hayranlarını heyecanlandırdı.

O anlar, Türkiye'deki K-Pop hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte o anlar;

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