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Çok Tanıdık Gelecek:Melike Şahin'in Lise Yıllarına Ait Görüntüleri İzlerken Kendi Lise Döneminize Gideceksiniz

Çok Tanıdık Gelecek:Melike Şahin'in Lise Yıllarına Ait Görüntüleri İzlerken Kendi Lise Döneminize Gideceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 20:41

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Son dönemlerin gözde ismi Melike Şahin, her biri kalplere dokunan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Müzik piyasasında kısa sürede parlayan bir yıldız gibi yükselen Şahin, kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle dinleyicilerini büyülüyor. Her bir şarkısıyla farklı bir hikaye anlatan bu yetenekli sanatçı, müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş durumda. Kendi müziğini yaratma konusunda oldukça başarılı olan Şahin, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-_XnLJNtcL/
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Melike Şahin'in lise yıllarında çekilmiş bir video ortaya çıktı.

Melike Şahin'in lise yıllarında çekilmiş bir video ortaya çıktı.

2007 yılında çekilmiş o video, herkesi kendi lise yıllarına götürdü.

2007 yılında çekilmiş o video, herkesi kendi lise yıllarına götürdü.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com

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