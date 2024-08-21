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Kız Babalarının Dramı: Kızlarını Taylor Swift'in 'Eras Tour' Konserlerine Götüren Babaların Konserdeki Halleri

Kız Babalarının Dramı: Kızlarını Taylor Swift'in 'Eras Tour' Konserlerine Götüren Babaların Konserdeki Halleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 17:49 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 18:24

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Taylor Swift müzikal yolculuğu boyunca birçok dönemden geçti. Bu dönemlerin her biri, onun sanatsal gelişimini ve müzikal kimliğini şekillendiren önemli birer parça. Bu sebeple genç şarkıcı, bu dönemlerin her birini ayrı ayrı kutlamak amacıyla Swift, Eras Tour adını verdiği bir turneye çıktı. Bu turne kapsamında dünyada gidilmedik ülke bırakmayan Swift'in gösterisi beğeni topluyor.

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Genç bir hayran kitlesine sahip olan Swift'in konserinde küçük yaştaki hayranları da katılıyor.

Genç bir hayran kitlesine sahip olan Swift'in konserinde küçük yaştaki hayranları da katılıyor.

Kızlarını Taylor Swift konserine götüren babaların konserdeki halleri görüntülendi.

Kızlarını Taylor Swift konserine götüren babaların konserdeki halleri görüntülendi.

Anlamsızca etrafı izleyen babaların sıkılmış halleri, izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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