Kız Babalarının Dramı: Kızlarını Taylor Swift'in 'Eras Tour' Konserlerine Götüren Babaların Konserdeki Halleri

Taylor Swift müzikal yolculuğu boyunca birçok dönemden geçti. Bu dönemlerin her biri, onun sanatsal gelişimini ve müzikal kimliğini şekillendiren önemli birer parça. Bu sebeple genç şarkıcı, bu dönemlerin her birini ayrı ayrı kutlamak amacıyla Swift, Eras Tour adını verdiği bir turneye çıktı. Bu turne kapsamında dünyada gidilmedik ülke bırakmayan Swift'in gösterisi beğeni topluyor.