Ne Oluyor Ne Oluyor? Adele'in Bir Konseri Sırasında Yaptığı Mimikler Gündem Oldu

Adele, müzik dünyasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri. Sesiyle milyonları büyüleyen, şarkılarıyla listeleri altüst eden bu İngiliz sanatçı, sadece yeteneğiyle değil, kendine has tavırları ve duruşuyla da hayranlarını kendine bağlıyor.
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Adele'in bir konseri sırasında, şarkısının sonunda yaptığı mimikler sosyal medyada viral oldu.
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Bu hareketleri kimilerine sempatik gelirken kimileri ise tuhaf buldu.
İşte o anlar;
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