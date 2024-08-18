Görüş Bildir
Haberler
Video
Ne Oluyor Ne Oluyor? Adele'in Bir Konseri Sırasında Yaptığı Mimikler Gündem Oldu

Ne Oluyor Ne Oluyor? Adele'in Bir Konseri Sırasında Yaptığı Mimikler Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 14:20

İçerik Devam Ediyor

Adele, müzik dünyasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri. Sesiyle milyonları büyüleyen, şarkılarıyla listeleri altüst eden bu İngiliz sanatçı, sadece yeteneğiyle değil, kendine has tavırları ve duruşuyla da hayranlarını kendine bağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adele'in bir konseri sırasında, şarkısının sonunda yaptığı mimikler sosyal medyada viral oldu.

Adele'in bir konseri sırasında, şarkısının sonunda yaptığı mimikler sosyal medyada viral oldu.

Bu hareketleri kimilerine sempatik gelirken kimileri ise tuhaf buldu.

Bu hareketleri kimilerine sempatik gelirken kimileri ise tuhaf buldu.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın