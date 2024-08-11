Dallas Cowboys'un Belgesellere Konu Olan Meşhur Amigo Kızlarının Yıllar İçindeki Değişimi

Dallas Cowboys isimli Amerikan Futbolu takımını mutlak biliyorsunuzdur. Fakat takımın amigo kızları, her dönem takımdan daha fazla öne çıktı. Yoğun bir disiplin ile, düşük ücretlere çalışan amigo kızların yaşadıkları bir belgesele konu olmuş, belgeselin ardından Dallas Cowboys'a ve NFL'e tepkiler gelmişti.