Görüş Bildir
Haberler
Video
Dallas Cowboys'un Belgesellere Konu Olan Meşhur Amigo Kızlarının Yıllar İçindeki Değişimi

Dallas Cowboys'un Belgesellere Konu Olan Meşhur Amigo Kızlarının Yıllar İçindeki Değişimi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 14:35

İçerik Devam Ediyor

Dallas Cowboys isimli Amerikan Futbolu takımını mutlak biliyorsunuzdur. Fakat takımın amigo kızları, her dönem takımdan daha fazla öne çıktı. Yoğun bir disiplin ile, düşük ücretlere çalışan amigo kızların yaşadıkları bir belgesele konu olmuş, belgeselin ardından Dallas Cowboys'a ve NFL'e tepkiler gelmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Meşhur amigo kızlar, bir etkinlikte bir araya geldi.

Meşhur amigo kızlar, bir etkinlikte bir araya geldi.

Aradan geçen onca zamana rağmen hala çok hoş görünen kadınların videosu beğeni topladı.

Aradan geçen onca zamana rağmen hala çok hoş görünen kadınların videosu beğeni topladı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın