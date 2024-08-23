Önceki Konserde İzin Verilmemişti: Yıldız Tilbe “Geçen İçimde Kalmıştı” Diyerek Antik Mezarın Üzerine Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Kent'te verdiği konser sırasında antik mezarın üzerine çıkmaya çalışmış, fakat görevliler 'O bir mezar' diyerek Tilbe'ye engel olmuştu. Fakat geçtiğimiz günlerde Teoman, aynı antik yapının üzerine uzanarak şarkısını seslendirmişti.
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Yıldız Tilbe yine Bodrum Antik Kent'te sevenleriyle buluştu.
Geçen sefer üzerine çıkmaktan son anda geri dönen Tilbe bu sefer şarkısını antik yapının üzerinde seslendirdi.
İşte o konser;
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